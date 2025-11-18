Mainz (ots) -Mit mehr als 570 Millionen Visits im Monat gehört die Livestream-Sex-Website Chaturbate zu den meistbesuchten der Welt. Wie deutsche Nutzer mit wenigen Klicks sexuelle Praktiken "bestellen", die in rumänischen und kolumbianischen Studios unter teils ausbeuterischen Bedingungen gestreamt werden, beleuchtet die "auslandsjournal"-Reportage "Chaturbate - Das globale Business mit Online-Live-Sex", die jetzt in Web und App des ZDF zu sehen ist. In der Nacht von Mittwoch, 19., auf Donnerstag, 20. November 2025, steht der Film von Frederik Fleig ab 1.00 Uhr auf dem ZDF-Programm.Die "auslandsjournal"-Reportage folgt einer mehrteiligen Reise nach Medellín, Bukarest und Großbritannien. Reporter Frederik Fleig will herausfinden, welchen Bedingungen dort die Live-Sex-Arbeiterinnen ausgesetzt sind und warum dieser Live-Sex-Anbieter andere vergleichbare On-Demand-Plattformen zuletzt verdrängt hat.Es ist eine Milliardenindustrie geworden: User können für Geld live sexuellen Handlungen zusehen und ihre Wünsche bestellen. Reporter Frederik Fleig reist zu internationalen Hotspots des Chaturbate-Geschäfts, um dem Phänomen und seinen vielen Seiten auf den Grund zu gehen. Hinter der Fassade des angeblich demokratischen "Cam-Girl-Selbst-Empowerments" steckt ein in Osteuropa und Lateinamerika hochprofitabler Agenturapparat.KontaktBei Fragen zum "auslandsjournal" erreichen Sie Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zum "auslandsjournal" erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/auslandsjournal) (nach Login), per E-Mail an pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen"auslandsjournal - die doku: Chaturbate - Das globale Business mit Online-Live-Sex" jetzt im ZDF streamen (https://www.zdf.de/play/dokus/auslandsjournal-die-doku-130/auslandsjournal---die-doku-chaturbate-live-sex-business-100).Das "auslandsjournal" (https://www.zdf.de/politik/auslandsjournal) im ZDF streamen.Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6160721