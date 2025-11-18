Verbraucherrechte stehen laut Versicherungsmathematiker Axel Kleinlein unter Druck: Geplante Änderungen im Versicherungsvertragsrecht könnten das "ewige Widerrufsrecht" einschränken, Informationspflichten abschwächen und die nachträgliche Aushändigung von Vertragsunterlagen streichen. Der Versicherungsmathematiker Axel Kleinlein, ehemaliger Vorstandssprecher des Bunds der Versicherten (BdV), warnt vor erheblichen Einschnitten bei Verbraucherrechten. Anlass sind geplante Änderungen im Versicherungsvertragsrecht. ...

