Nasdaq Prognose & Analyse für Dienstag, den 18.11.25 - Aktuelle Einschätzung

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 25.167 Punkten. Der Index konnte sich im Rahmen des Frühhandels zu Wochenbeginn zunächst deutlicher erholen, gab bereits am Vormittag wieder nach. Die Abwärtsbewegung setzte sich bis zum Nachmittag weiter fort. Zwar konnte sich der Nasdaq mit Aufnahme des offiziellen Handels etwas erholen, die Gewinne wurden nachfolgend wieder abgegeben. Auch die zweite Entlastungsbewegung hatte keine Substanz. Am Abend waren die Gewinne wieder egalisiert und der Index gab unter die 24.900 Punkte nach.

- Nasdaq WKN A0AE1X - ISIN US6311011026 - Ticker: Nasdaq 100

? Drei Key Takeaways

1. Kurzfristiges Chartbild bleibt klar bärisch

Solange der Nasdaq per Stundenclose unter der SMA20 bleibt, dominieren die Verkäufer. Erholungen werden weiterhin konsequent abverkauft.

2. Übergeordnetes Bild ebenfalls negativ

Im 4h-Chart liegt der Index unter SMA20, SMA50 und SMA200 - ein klassisches Setup für weitere Rücksetzer, solange keine nachhaltige Rückeroberung dieser Linien gelingt.

3. Wahrscheinliche Marktbewegung: seitwärts/abwärts

Mit einer Wahrscheinlichkeit von 60 % überwiegt das Bear-Szenario. Erwartete Tagesrange: 24.801/24.948 bis 24.435/24.222 Punkte.

Marktüberblick: Rückblick auf den Handelstag

