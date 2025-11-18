DAX Prognose für Dienstag, 18.11.25 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX ist gestern Morgen bei 23.875 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit Aufnahme des Xetra Handels versuchte der Index aufwärtszulaufen, kam aber nicht sehr weiter. Das Tageshoch wurde direkt abverkauft. Der DAX setzte im Handelsverlauf weiter zurück. Zwar haben sich Erholungen eingestellt, diese wurden aber direkt wieder abverkauft. Zu Wochenbeginn dominierte Schwäche das Kursgeschehen. Der Xetra Schluss war negativ und wurde unter der 23.600 Punkte-Marke festgestellt. Nachbörslich gaben die Notierungen weiter nach. Der DAX ging bei 23.461 Punkten aus dem Tageshandel.

? Drei Key Takeaways

DAX im klar bärischen Modus: Sowohl im 1h- als auch im 4h-Chart bleibt das Bild deutlich negativ. Unter der SMA20 und SMA50 dominiert weiter Abgabedruck.

Widerstände schwer zu überwinden: Erst oberhalb von etwa 23.726 Punkten würde sich das Chartbild etwas entspannen - aktuell fehlen dafür klare bullische Impulse.

Erwartete Tagesrange abwärtsgerichtet: Mit einer Range von 23.404/23.573 bis 23.102/22.971 Punkten überwiegt das Bear-Szenario (60 %) gegenüber dem Bull-Szenario (40 %).

Der DAX startete am gestrigen Montag bei 23.875 Punkten in den vorbörslichen Handel. Nach Handelsstart auf Xetra versuchte der Index zunächst einen Aufwärtsimpuls, wurde jedoch sofort wieder abverkauft. Das Tageshoch hielt nicht lange und im weiteren Handelsverlauf dominierten deutliche Schwächesignale. Der Xetra-Schlusskurs lag unter 23.600 Punkten, nachbörslich fielen die Kurse weiter. Der Handelstag endete schließlich bei 23.461 Punkten.

Auch der frühe Dienstagshandel setzt die Schwäche fort - ein wichtiges Signal für die heutige DAX Prognose.

DAX aktuell: Marktbreite - Gewinner/Verlierer vom 17.11.2025

Per Xetra-Schluss notierten 8 DAX-Aktien im Plus, während 32 Titel Verluste verzeichneten.

Top-Performer:

Siemens Energy: +3,58 %

Heidelberg Materials: +1,17 %

Airbus: +0,78 %

Schwächste Werte:

Siemens Healthineers: -4,32 %

Zalando: -3,14 %

Deutsche Bank: -2,83 %

Kennzahlen vom 17.11.2025 (DAX aktuell)

Kennzahl Wert Tageshoch 23.949 Tagestief 23.372 Range 577 Punkte Xetra Schluss 23.579 Tagesschluss 23.461

Chartanalyse - DAX Prognose

Chartanalyse - DAX Prognose

