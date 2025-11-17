Anzeige
Skyharbour übernimmt 100% Russell Lake - Startschuss für die nächste Uran-Rally?
WKN: A0JM27 | ISIN: CA21037X1006 | Ticker-Symbol: W9C
GlobeNewswire (Europe)
17.11.2025 23:12 Uhr
Constellation Software Inc.: Constellation Software's Harris Operating Group Completes Agreement to Acquire TECVIA Holding GmbH

TORONTO, Nov. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Constellation Software Inc. ("Constellation") (TSX: CSU) today announced that its Harris operating group has completed the acquisition of TECVIA Holding GmbH.

About Constellation:

Constellation acquires, manages and builds vertical market software businesses that provide mission critical software solutions.

For more information, contact:

Constellation Software Inc.
Jamal Baksh
Chief Financial Officer
Tel: (416) 861-9677
jbaksh@csisoftware.com
www.csisoftware.com


