Bonn (www.anleihencheck.de) - Die letzte Woche veröffentlichten Daten zeigten in den drei Monaten bis September einen Anstieg der Arbeitslosenquote im Vereinigten Königreich auf 5,0%, den höchsten Stand seit Mitte 2021, so die Analysten von Postbank Research. Das BIP-Wachstum habe sich im dritten Quartal auf 0,1% ggü. Vorquartal verlangsamt und das Wachstum ggü. Vorjahr bei 1,3% gelegen. Das monatliche BIP sei im September um 0,1% geschrumpft. Diese Daten hätten die Erwartungen einer weiteren Zinssenkung durch die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
