Hilden (www.fondscheck.de) - ÖKOWORLD, Pionier der ethisch-ökologischen Geldanlage, macht Michael Gram-Madsen zum neuen Leiter KI & Innovation, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der erfahrene Fondsmanager und Unternehmensgründer soll die digitale Weiterentwicklung des Asset Managers vorantreiben. Er wird sich insbesondere um den Ausbau des Themas künstliche Intelligenz im Unternehmen kümmern und an CEO Dr. Oliver Pfeil berichten. ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.