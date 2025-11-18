Hilden (www.fondscheck.de) - ÖKOWORLD, Pionier der ethisch-ökologischen Geldanlage, macht Michael Gram-Madsen zum neuen Leiter KI & Innovation, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der erfahrene Fondsmanager und Unternehmensgründer soll die digitale Weiterentwicklung des Asset Managers vorantreiben. Er wird sich insbesondere um den Ausbau des Themas künstliche Intelligenz im Unternehmen kümmern und an CEO Dr. Oliver Pfeil berichten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 fondscheck.de