Ein großer US-Energieanbieter zeigt derzeit eine auffallend starke Entwicklung. Besonders der wachsende Strombedarf durch KI-intensive Rechenzentren verleiht im operativen Umfeld zusätzlichen Rückenwind. Diese neue Dynamik findet nun auch charttechnisch ihren Niederschlag und bildet die Basis für ein äußerst attraktives Set-up.Fundamental zeigt der Konzern klare Stärke. Wachsende staatlich garantierte Einnahmen sorgen für Stabilität und berechenbares Wachstum. Gleichzeitig bewirkt der steigende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär