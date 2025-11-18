Der Capital Market Day 2025 von SUSS MicroTec hat eine überzeugende mehrjährige Wertgeschichte geschärft, indem er einen klareren strategischen Fokus mit einem glaubwürdigen Weg zu den Ambitionen bis 2030 kombiniert hat. Nachdem das Unternehmen seinen vorherigen Plan bereits ein Jahr früher übertroffen hat, tritt es aus einer Position der Stärke in den nächsten Zyklus ein, untermauert von führenden Marktanteilen, einem gestrafften Portfolio und einem skalierbareren Betriebsmodell. Die bevorstehende Produktauffrischung in den Jahren 2026-27 stellt den nächsten Wendepunkt dar, unterstützt durch eine erweiterte Fertigungsflexibilität, einen umfassenderen Technologieweg und ein Dienstleistungsgeschäft, das sich zu einem signifikanten Margenmotor entwickeln soll. Während 2026 ein Übergangsjahr sein wird, verbessert sich die Sichtbarkeit über dieses Jahr hinaus, da neue Plattformen an Fahrt gewinnen und Branchentrends, von KI-gestützter High-Tech-Verpackung bis hin zu steigenden Sauberkeitsstandards, an Fahrt aufnehmen. Bei disziplinierten Investitionen, einem starken Cash-Generierungspotenzial und gezielten M&A-Aktivitäten, die weitere Optionen bieten, haben wir unser Kursziel von 48,00 EUR auf 56,00 EUR angehoben und bekräftigen das "BUY"-Rating, um die attraktive langfristige Aufstellung mit normalen Ausführungs- und Zyklusrisiken in Einklang zu bringen. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/suss-microtec-se





© 2025 mwb research