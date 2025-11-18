Die Plug Power-Aktie befindet sich mal wieder im freien Fall. Seit dem 3-Monatshoch Anfang Oktober hat sich der Kurs des US-Wasserstoffunternehmens halbiert. Inzwischen notiert die Plug Power-Aktie wieder auf dem Kursniveau zum Jahresbeginn. Gibt es denn keine guten Nachrichten und was sei Anlegern jetzt geraten? Ein Großauftrag in Europa Erstaunlicherweise befindet sich die Plug Power-Aktie trotz guter Nachrichten im Rückwärtsgang. Der Elektrolyseurhersteller ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de