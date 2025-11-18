Aktionäre von Gerresheimer mussten zuletzt herbe Kursverluste hinnehmen. Seit dem Hoch im März mit rund 81 € ist der Kurs um mehr als zwei Drittel gesunken. Am Dienstag erholt er sich aktuell um +3,1% und steht bei 25,90 €. Lohnt sich hier ein spekulativer Einstieg? Vertrauen verloren Der hohe Kursverlust resultiert aus mehreren negativen Unternehmensberichten und Vorwürfen bezüglich der Buchungsvorgänge. Die Folge ist, dass mittlerweile das Vertrauen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de