Aktionäre von Gerresheimer mussten zuletzt herbe Kursverluste hinnehmen. Seit dem Hoch im März mit rund 81 € ist der Kurs um mehr als zwei Drittel gesunken. Am Dienstag erholt er sich aktuell um +3,1% und steht bei 25,90 €. Lohnt sich hier ein spekulativer Einstieg? Vertrauen verloren Der hohe Kursverlust resultiert aus mehreren negativen Unternehmensberichten und Vorwürfen bezüglich der Buchungsvorgänge. Die Folge ist, dass mittlerweile das Vertrauen ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.