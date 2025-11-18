Arada, der am schnellsten wachsende Master-Entwickler der Vereinigten Arabischen Emirate, gibt bekannt, dass er sich auf den Erwerb einer 80-prozentigen Beteiligung an Thameside West geeinigt hat, einem wegweisenden gemischt genutzten Projekt am Wasser am westlichen Ende der Londoner Royal Docks.

HH Sheikh Sultan bin Ahmed Al Qasimi, Chairman of Arada (centre) with members of the Arada and Keystone executive teams (Photo: AETOSWire)

Das von Foster Partners entworfene, pulsierende neue Stadtviertel wird mindestens 5.000 Wohnungen bieten, wobei die Hälfte der Fläche für Grünflächen und einen Kilometer aktive Uferpromenade vorgesehen ist. Dank seiner unübertroffenen Verkehrsanbindung durch die Integration von Luft-, Straßen-, Schienen-, Fluss- und Tunnelverbindungen ist dies einer der am besten angebundenen Standorte in London.

Mit einer Fläche von 47 Acres doppelt so groß wie das gemischt genutzte Bauprojekt Hudson Yards in New York ist Thameside West eines der größten und strategisch wichtigsten Sanierungsprojekte Europas mit einem Bruttoentwicklungswert (GDV) von 2,5 Milliarden Pfund. Es erstreckt sich über den längsten unbebauten Flussabschnitt im Zentrum Londons und bietet einen Blick über Canary Wharf und die Greenwich Peninsula. Thameside West hat bereits die Genehmigung erhalten und wird in der ersten Phase des Projekts 1.000 Wohnungen umfassen, deren Bau 2027 beginnen soll.

Der Erwerb vom privaten Bauträger Keystone ist nach dem Kauf des lokalen Bauträgers Regal im September die zweite Großinvestition von Arada auf dem Londoner Wohnimmobilienmarkt innerhalb von weniger als zwei Monaten.

Arada wird gemeinsam mit dem Londoner Stadtteil Newham, der Greater London Authority und Transport for London daran arbeiten, dieses ehemalige Industriegelände in ein lebendiges neues Stadtviertel zu verwandeln. GLA Land and Property Limited ("GLAP") wird als weiterer bedeutender Grundstückseigentümer eng mit Arada zusammenarbeiten, um dieses bedeutende Projekt zu realisieren.

Thameside West ist einer der am besten angebundenen Standorte in London und profitiert vom kürzlich fertiggestellten Silvertown-Tunnel, dem Bahnhof Custom House (Linien Elizabeth, Jubilee und DLR), dem City Airport und der IFS-Seilbahn. Arada strebt in Zusammenarbeit mit Transport for London die Errichtung einer neuen DLR-Station an.

Seine Hoheit Scheich Sultan bin Ahmed Al Qasimi, Vorsitzender von Arada, sagte: "Unser Einstieg in diesen Markt basierte auf unserem unerschütterlichen Vertrauen in London und seiner Attraktivität als eine der führenden Hauptstädte der Welt. Zum Zeitpunkt der Übernahme von Regal haben wir unsere Ambition bekundet, unser Londoner Wohnbauprojekt in den nächsten drei Jahren auf 30.000 Einheiten auszuweiten, und wir haben dieses Projekt zügig umgesetzt. Thameside West bietet eine einzigartige Gelegenheit, ein wegweisendes Flussufer-Bauprojekt zu realisieren, und wir freuen uns darauf, mit unseren Partnern zusammenzuarbeiten und unsere langjährige Erfahrung mit groß angelegten, komfortablen Wohnbauprojekten zu nutzen, um neue Wohnraum für London zu schaffen."

Tom Copley, stellvertretender Bürgermeister für Wohnungsbau und Wohnbebauung, sagte: "Ich freue mich sehr, dass Arada in London investiert, um Thameside West einen der wichtigsten Standorte innerhalb der Royal Docks zu verwandeln. Dies ist wirklich ein fantastisches Beispiel dafür, wie wir das Potenzial Londons ausschöpfen können, um die Wohnungen zu schaffen, die unsere Stadt so dringend benötigt."

Giorgio L. Laurenti, Vorsitzender von Keystone, sagte: "Thameside West ist eine der bedeutendsten Entwicklungsmöglichkeiten im Großraum London und ein transformativer Standort, der Tausende neuer Wohnungen schaffen und gleichzeitig einen erheblichenn wirtschaftlichen und sozialen Mehrwert für die gesamte Gemeinschaft generieren soll."

