Marc Kottmann übernimmt zum Jahresanfang 2026 das Ressort Schaden im Vorstand der ADAC Versicherung AG. Er folgt auf Sascha Petzold, der sich aus dem Vorstand zurückzieht. Kottmann wird Teil des Führungsteams um Claudia Tuchscherer, Stefan Daehne und Sascha Herwig. Es gibt personelle Änderungen bei der ADAC Versicherung AG: Zum 01.01.2026 wird Marc Kottmann Mitglied des Vorstands. Er übernimmt dort das Vorstandsressort Schaden und wird für den Ambulanzdienst, die Schadenregulierung, das Beschwerdemanagement, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
