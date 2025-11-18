BYD steht am Dienstag unter Druck: Die Aktie geht mit einem Minus von 3,8 Prozent aus dem Handel in Hongkong. Neben einem schwachen Gesamtmarkt belasten massive Rabatte in Thailand, womit der Margendruck nun auch auf Exportmärkte übergeht. Die charttechnische Situation spitzt sich damit weiter zu.Thailand ist einer der wichtigsten Exportmärkte für BYD. Dort senkt der Autobauer den Preis für mehrere Modelle deutlich. Der Seal etwa wird mit 33 bis 38 Prozent Abschlag zum Listenpreis angeboten. Zusätzlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
