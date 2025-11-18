Bad Berka (ots) -Erneut hat die Klinik für Pneumologie der Zentralklinik Bad Berka die Auszeichnung als Weaningzentrum erhalten. Die Deutsche Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin e.V. (DGP) bescheinigte die hervorragende Behandlungsqualität bei Entwöhnung von der maschinellen Beatmung. Das Weaningzentrum an der Zentralklinik war 2011 erstes zertifiziertes Weaningzentrum in Mitteldeutschland.Die Klinik erhielt die Auszeichnung bereits zum 4. Mal. Geprüft wurden die Qualität der Versorgung von Patienten, die technische Ausstattung und Infrastruktur sowie die fachlichen Kompetenzen des Teams. "Wir freuen uns über die Auszeichnung als besondere Wertschätzung der Arbeit in unserem Team: Ärzte, Atmungstherapeuten, Schwestern und Pfleger, Physiotherapeuten und Logopäden engagieren sich täglich für unsere Patienten", so Chefarzt Dr. Michael Weber.Weaningzentren versorgen Patienten bei der Entwöhnung von einer maschinellen Beatmung (engl. Weaning) nach einer schweren Erkrankung, wie z. B. einer Lungenentzündung oder nach Unfällen oder Operationen. Dieser Prozess ist oft schwierig und langwierig. Die Patienten erhalten ein speziell konzipiertes Trainingsprogramm. Dabei werden den Betroffenen immer längere Eigenatmungsphasen zugemutet, um die eigenständige Nutzung der Atmungsmuskulatur zu fördern."Am Anfang können die Patienten manchmal nur einige Minuten selbstständig atmen. Durch systematisches Intervalltraining, vergleichbar eines Sportlers, kann bei zunehmender Stärkung der Muskulatur die Eigenatmung kontinuierlich gesteigert werden.", sagt der Chefarzt. Dazwischen wird der Patient weiterhin künstlich kontrolliert beatmet und kann sich so von der oft anstrengenden Trainingsphase erholen. Das Entwöhnprogramm dauert im Schnitt zwei bis drei Wochen.Jährlich werden in der Zentralklinik rund 60 Patienten im Weaningzentrum behandelt. Das Durchschnittsalter liegt bei etwa 70 Jahren.Die zum Verbund der RHÖN-KLINIKUM AG gehörende Zentralklinik Bad Berka zählt mit ihren 21 Fachkliniken und Fachabteilungen sowie ihrer über 120-jährigen Geschichte zu den großen Thüringer Kliniken. Jährlich werden hier rund 40.000 Patienten behandelt, 1.800 Mitarbeitende sind an der Klinik beschäftigt. www.zentralklinik.dePressekontakt:Zentralklinik Bad BerkaAnke Geyer | Medien und KommunikationT. +49 361 78928019 | presse@zentralklinik.deOriginal-Content von: RHÖN-KLINIKUM AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/109212/6160884