In den USA ist Apple gerade dabei, Reisepässe auf das iPhone zu bringen. In Deutschland ist derartiges bislang nicht möglich. Die EUDI-Wallet soll das ändern. Was sie möglich machen soll und wann du damit rechnen kannst. Digitale Ausweise, Führerschein und Krankenkassenkarte im Handy? Die EUDI-Wallet könnte das bald für Millionen Bürger möglich machen - und die Wirtschaft drückt aufs Tempo. Mehr als 75 Unternehmen wollen die Einführung der europäischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...