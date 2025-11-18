London (www.fondscheck.de) - Der europäische ETF-Markt legte im Oktober deutlich zu: 45,6 Mrd. USD flossen insgesamt in ETFs - nahezu gleich verteilt auf Aktien- und Anleihestrategien. Und auch global zeigten ETFs starke Mittelzuflüsse. Ein Grund dafür sieht David Hsu, Head of Index Equity und ETF Product Specialism bei Vanguard Europe, im günstigen Marktumfeld - mit einer weiteren Entspannung der Wirtschaftsbeziehungen zwischen den USA und China sowie robusten Gewinnen der US-Unternehmen. Details und welche weiteren Entwicklungen auf den ETF-Märkten sieht, erläutert der Finanzmarktexperte in seinem ETF-Marktbericht. ...

