Köln (www.fondscheck.de) - Der Oktober war von einem insgesamt freundlichen Marktumfeld geprägt, so die Experten von Sauren im Kommentar zum Sauren Global Balanced Fonds (ISIN LU0106280836/ WKN 930920).Unterstützt von der vermeintlichen Entspannung im Handelskonflikt zwischen den USA und China sowie einer weiteren, im Vorfeld erwarteten Zinssenkung durch die US-Notenbank hätten die Aktienmärkte Zugewinne verbucht. Im Rentenbereich hätten Staatsanleihen und Unternehmensanleihen moderate Wertzuwächse verzeichnet, während Hochzinsanleihen etwas zurückgeblieben seien. Der Sauren Global Balanced A habe im Oktober einen Wertzuwachs in Höhe von 1,4% erzielt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
