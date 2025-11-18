Die Landespolizei Sachsen-Anhalt bekommt zum ersten Mal vollelektrische Funkstreifenwagen. 14 Mercedes-Benz eVito als Funkstreifenwagen und 22 zivile BMW iX1, entsprechende Ladesäulen sowie zwei weitere E-Kräder wurden übergeben. Die Fahrzeuge sollen in der gesamten Landespolizei, vor allem in den Polizeiinspektionen Stendal, Halle (Saale) sowie Dessau-Roßlau zum Einsatz kommen. Die 14 eVitos als Funkstreifenwagen sollen laut der Mitteilung künftig ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net