HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat SFC Energy nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Der Brennstoffzellenspezialist habe mit dem Umsatz die Erwartungen etwas verfehlt und die Jahreszielspannen nach unten hin konkretisiert, schrieb Malte Schaumann am Dienstag in einer ersten Reaktion. Die dennoch bessere bereinigte Ergebnisentwicklung sei einzig einem Bewertungsgewinn zu verdanken. Die Konsensschätzungen dürften nun sinken, auch für 2026./rob/gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





ISIN: DE0007568578





