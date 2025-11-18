Der Kursverlauf der DroneShield-Aktie seit Oktober ist das reinste Desaster. Von dem damaligen Hoch mit knapp 3,70 € ist nicht mehr viel übrig geblieben. Am Dienstag verliert sie aktuell -10,4% und steht bei 1,36 €. Ist das jetzt der richtige Zeitpunkt zum Einstieg? Vertrauen massiv gesunken Viele Faktoren sind für den Rückgang verantwortlich. Einer davon ist, dass die Aktie völlig überbewertet war. Bei dem Hoch im Oktober lag der Unternehmenswert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...