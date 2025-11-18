ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für DWS nach Daten zu europäischen ETFs und Fondsflüssen mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Neutral" belassen. Die Zuflüsse von Kundengeldern in Aktien europäischer Großunternehmen (Large Caps) sowie in Schwellenländeranleihen setzten sich fort, schrieb Michael Werner am Montagnachmittag./ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 15:53 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 15:53 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000DWS1007
