So langsam wird es hinsichtlich einer potenziellen Jahresendrallye an den Aktienmärkten eng. Dax & Co. geraten zunehmend ins Wanken. Die Warnsignale mehren sich. Die Hoffnung auf ein kurzfristiges Aufbäumen schwindet. Vielmehr muss nun damit gerechnet werden, dass es jetzt erst richtig mit der Korrektur losgeht.Der Dax hat den Kontakt zur Marke von 24.000 Punkten abreißen lassen. Derzeit orientiert er sich mit Vehemenz in Richtung der Marke ...

