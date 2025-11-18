Datum der Anmeldung:
14.11.2025
Aktenzeichen:
B3-113/25
Unternehmen:
BA die Bayerische Allgemeine Versicherung AG und BBV Holding AG, beide München; Erwerb des Zahn(zusatz)versicherungsbestands der Astra Versicherung AG, Mannheim
Produktmärkte:
PKV, Zahnzusatzversicherungen, private Krankenversicherungen
