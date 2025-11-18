Datum der Anmeldung:
14.11.2025
Aktenzeichen:
B6-65/25
Unternehmen:
Heise Gruppe GmbH & Co. KG, Hannover (D); mittelbarer Erwerb der alleinigen Kontrolle über die Schlütersche Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG , Hannover (D) u.a.
Produktmärkte:
Fachzeitschriften, Telekommunikations- und Branchenverzeichnisse, Wirtschaftspublikationen
