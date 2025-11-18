Datum der Anmeldung:
13.11.2025
Aktenzeichen:
B11-82/25
Unternehmen:
Diehl Defence GmbH & Co. KG, Überlingen; Erwerb von Anteilen an und der alleinigen Kontrolle über die AIM Infrarot-Module GmbH, Heilbronn
Produktmärkte:
Infrarotdetektoren, Wärmebildzielgeräte
13.11.2025
Aktenzeichen:
B11-82/25
Unternehmen:
Diehl Defence GmbH & Co. KG, Überlingen; Erwerb von Anteilen an und der alleinigen Kontrolle über die AIM Infrarot-Module GmbH, Heilbronn
Produktmärkte:
Infrarotdetektoren, Wärmebildzielgeräte
© 2025 Bundeskartellamt