Schweiz, Baar (ots) -Die schweizerische Digitalschutz AG baut ihre Position als führender Anbieter für Cybersicherheits- und Digitalrisiko-Analysen im DACH-Raum konsequent aus. Wie das Unternehmen heute bekannt gibt, konnte Digitalschutz in den letzten Wochen mehrere Großkunden aus der Schweiz und Deutschland gewinnen - darunter Unternehmen aus den Bereichen Gesundheitswesen, Industrie, Professional Services und Technologie.Auslöser des stark gestiegenen Interesses sind vor allem die verschärften Cyber- und Digitalrichtlinien in Europa sowie die zunehmende Anzahl öffentlich gewordener Sicherheitsvorfälle. Viele Unternehmen lassen derzeit überprüfen, ob ihre Websites, digitalen Schnittstellen und Datenschutzprozesse den neuen Anforderungen entsprechen - schnell, vertraulich und ohne technische Belastung des Tagesgeschäfts."Wir erleben aktuell eine deutliche Zunahme an Anfragen - sowohl aus der Schweiz aber auch aus Deutschland. Besonders gefragt sind unsere kompakten, unabhängigen Sicherheits- und DSGVO-Checks, die innerhalb weniger Tage konkrete Risiken sichtbar machen," erklärt die Lead-Analystin der Digitalschutz AG.Großkunden setzen auf Schweizer Präzision und VertraulichkeitDie neu gewonnenen Kunden schätzen vor allem die Mischung aus Schweizer Qualitätsstandard, strikter Vertraulichkeit und der Fähigkeit des Unternehmens, Risiken auf einer Ebene sichtbar zu machen, die auch für Geschäftsführung und Verwaltung verständlich und verwertbar ist.Viele Unternehmen setzen die Analyse als Grundlage für internen Risikoberichte, Vorstandsentscheidungen oder zur Vorbereitung auf Audits ein.Digitalschutz prüft ausschließlich öffentlich sichtbare AngriffsflächenDie Nachfrage nach der von Digitalschutz entwickelten "Offenen Analyse" steigt besonders deshalb, weil sie ohne Zugänge, ohne technische Vorbereitungen und ohne Unterbrechung des Betriebs durchgeführt werden kann.Damit eignet sich die Analyse ideal für Unternehmen, die schnell und risikoarm Transparenz über ihre derzeitige Sicherheitslage benötigen.Strategische Expansion im DACH-RaumMit den neu gewonnenen Großkunden beschleunigt Digitalschutz seine Positionierung als zuverlässiger Partner für Unternehmen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Unternehmensleitung kündigte zudem an, das Analystenteam im Laufe des kommenden Jahres zu erweitern, um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden."Unsere Mission ist klar: Wir wollen Unternehmen im DACH-Raum dabei unterstützen, Cyber- und Datenschutzrisiken proaktiv zu erkennen, bevor sie zu echten Schäden führen. Die Resonanz zeigt, dass der Markt genau diese Art von Klarheit und Geschwindigkeit braucht," so Digitalschutz AG weiter.Über die Digitalschutz AGDie Digitalschutz AG mit Sitz in Baar (Schweiz) ist ein spezialisierter Anbieter für Cybersicherheit, Datenschutz und digitale Risikoanalysen. Das Unternehmen führt strukturierte Sicherheits- und Internet-Prüfungen von Websites und digitalen Kontaktpunkten durch - kompakt, verständlich und streng vertraulich.Pressekontakt:Digitalschutz AGZugerstrasse 32, 6340 Baar, Schweizpresse@digitalschutz-ag.chOriginal-Content von: Digitalschutz AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100103082/100936657