JERUSALEM (dpa-AFX) - Israels Staatspräsidenten Izchak Herzog hat die Annahme der Gaza-Resolution im UN-Sicherheitsrat gelobt und als "Meilenstein" bezeichnet. "Ich möchte Präsident Donald Trump zu dem unglaublichen Erfolg gratulieren", sagte Herzog nach Angaben seines Büros in einer Rede vor deutschen Führungskräften in Jerusalem.

Herzog forderte darin zugleich die Länder Europas dazu auf, der palästinensischen Führung klarzumachen, dass sie Reformen durchführen und die Finanzierung von Terroristen einstellen müsse. Israel kritisiert die Palästinensische Autonomiebehörde (PA), die Teile des Westjordanlandes verwaltet, regelmäßig dafür, dass sie Gelder an Häftlinge in israelischen Gefängnissen und an Hinterbliebene von Attentätern zahlt. Die PA hatte jüngst angekündigt, die Zahlungen einstellen zu wollen.

Herzog sprach sich weiterhin für den Wiederaufbau des Gazastreifens, der auch in der Resolution erwähnt wird, und ein "menschenwürdiges Leben" für die dortige Bevölkerung aus.

Im UN-Sicherheitsrat stimmten am Montag in New York 13 der 15 Mitgliedsländer für die von den USA eingebrachte Resolution zur Absicherung des Gaza-Friedensplans./cir/DP/mis