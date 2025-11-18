Nürnberg (ots) -Die internationale Markenbewertungs-Organisation GREEN BRANDS (https://green-brands.org/) zeichnete gestern Abend im Le Méridien Grand Hotel Nürnberg 52 Marken als GREEN BRANDS Germany aus.Renate Künast, ehemalige Bundesministerin für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft sowie ehemalige Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, wurde als GREEN BRAND Germany-Persönlichkeit geehrt.Mit der Auszeichnung GREEN BRAND Germany werden nach 2013 nun bereits zum siebten Mal in Deutschland Produkte, Lebensmittel, Dienstleistungen und Unternehmen geehrt, die nachweisbar ökologische Nachhaltigkeit praktizieren und somit eine hohe nationale wie internationale Anerkennung verdienen.GREEN BRANDS honoriert damit die Verpflichtung zu Klima- und Umweltschutz, Nachhaltigkeit und ökologischer Verantwortung.Renate Künast wird - kurz vor ihrem 70. Geburtstag - für ihren jahrzehntelangen Einsatz für Nachhaltigkeit, Transparenz und Verbraucherrechte, für ihr mutiges Auftreten gegen Hass und digitale Gewalt und für ihre klare Stimme in der Debatte um die Zukunft der Ernährung als "GREEN BRAND Germany Persönlichkeit 2025" ausgezeichnet.Die Laudatio hielt Bernward Geier, Journalist, Aktivist und Berater im Bereich Landwirtschafts- und Umweltpolitik, der seit über 50 Jahren in der Biobewegung aktiv ist. Er hob in seiner Laudatio die Ausdauer und das Engagement hervor, das Renate Künast stets auszeichnete. "Du bist mutig, du bist gradlinig, du hast in deiner politischen Karriere unbeirrt gegen große Widerstände gekämpft. Das ist in der heutigen Zeit selten geworden. Es braucht Mut, auch heute. Und manchmal bräuchte es auch heute viel mehr 'Renate'."Überraschungsgast Hannes Jaenicke, Umweltschützer und gefragter Schauspieler, der selbst 2017 als GREEN BRANDS Germany-Persönlichkeit ausgezeichnet worden war, hielt eine spontane Laudatio. Er sagte: "Renate und ich haben uns auf der allerersten Utopia-Konferenz kennengelernt. Dort gab es eine Podiumsdiskussion, auf der ich mich etwas kritisch über die Grünen geäußert hatte. Da sagte Frau Künast: 'Kritisieren kann jeder. Treten Sie mal ein und verändern Sie etwas!' Daran habe ich mich gehalten und war eine Woche später Mitglied dieser Partei." In der heutigen Politik, so Jaenicke weiter, vermisse er Renate Künast manchmal doch sehr heftig.Renate Künast freute sich über die Auszeichnung und dankte auch den anwesenden ausgezeichneten Marken und Unternehmen für ihr Engagement in Sachen Nachhaltigkeit und Umweltschutz. "Als Politiker sollte man immer Beispiele für vorbildliches Handeln aufführen können. Sie sind die Beispiele! Herzlichen Dank dafür."Auch Carsten Träger, Parlamentarischer Staatssekretär im Umweltbundesministerium und Mitglied im Bundestag, wandte sich in einer Ansprache an die Gäste. Er betonte: "Wir müssen die Chance haben, nachhaltige Produkte zu erkennen. Sie als GREEN BRANDS schaffen es über das gleichnamige Siegel, dies sichtbar zu machen. Sie sind Wegweiser, Plattform für nachhaltige Marken und ein Qualitätsmaßstab für ökologische Verantwortung."Moderiert wurde der Abend von Tina Teucher, Jury-Mitglied und hauptberufliche Kommunikationsexpertin mit Leidenschaft, Ideen und einem großen Netzwerk in der Nachhaltigkeitsszene.Als GREEN BRANDS Germany wurden folgende Unternehmen und Produkte ausgezeichnet und erhielten von Norbert Lux sowie von Jury-Mitglied Prof. Dr. Carsten Baumgarth vom Institut für Nachhaltigkeit der Hochschule für Wirtschaft und Recht die "GREEN BRANDS"-3D-Trophäe aus biopolymerem Werkstoff sowie das Gütesiegel als GREEN BRAND Germany:ALANAAlmaWinalverde NATURKOSMETIKARBOTRADEBad BrambacherBIOBAULABioSeehotel ZeulenrodaBIO SONNEdie-ballondrucker.dedieUmweltDruckereidmdmBiOdormientedruckstudio GruppeDWERSTEGedding EcoLineenerBIOfischerwerkeGODELMANNGREEN PETFOODHOTEL LUISEJanbeck*s FAIRhausKlarKLIMA KONTORKneippKURT MÜLLERlavera NATURKOSMETIKLogona NATURKOSMETIKLOKAYLORITO OEHMEMAGUMönchshofNaturhausNORMA UnternehmenszentraleORGANIC LINEPAPSTARParadiesPlayMaisPRIMAVERAproWINrieser URWASSERRINNTECNARO mit allen ProduktenTriodos BankSANTE NATURKOSMETIKSodaSurfUHU ReNATUREWERKHAUSWickel & Co.Über die GREEN BRANDS OrganisationGREEN BRANDS ist eine internationale, unabhängige und selbständige Markenbewertungs-Organisation und verleiht in internationaler Zusammenarbeit mit unabhängigen Institutionen und Gesellschaften im Umweltschutz-, Klimaschutz- und Nachhaltigkeits-Bereich das GREEN BRAND-Gütesiegel.Das GREEN BRAND-Gütesiegel ist eine eingetragene und geschützte EU-Gewährleistungsmarke für ökologische Nachhaltigkeit mit einem unabhängigen, transparenten und neutralen Prüfverfahren.Die Jury-Mitglieder der GREEN BRANDS Germany sind:Prof. Dr. Carsten Baumgarth (Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin)Christine Fehrenbach (Systemic Brand Transformation; CEO Hessen Design; Founder Holistic Sustain)Prof. Dr. Claudia Kemfert (Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung Berlin)Jan-Marten Krebs (sustainable AG)Prof. Dr. Paul Lange (Fachanwalt für Marken und Kennzeichenrecht)Prof. Dr. Dennis Lotter (Institut für Sustainable Leadership & Change)Tim Nebel (WBN: Büro für Kommunikation GmbH)Marcus Noack (lifeVERDE.de)Martin Oldeland (B.A.U.M. eV),Prof. Dr. Stefan Schaltegger (Leuphana Universität Lüneburg)Prof. Dr. René Schmidpeter (BFH, Bern und Parmenides Foundation,München)Manfred Spaltenberger (Deutsches Institut für Erfindungswesen)Tina Teucher (Moderatorin, Autorin und Dozentin für Nachhaltigkeit & CSR)Das internationale Auszeichnungsverfahren für ökologisch nachhaltige Marken wurde nach über vierjähriger Entwicklungszeit 2011 erstmals in Österreich und 2012 in Deutschland realisiert. Inzwischen ist die Organisation auch in Italien, Ungarn, der Tschechischen Republik, in der Schweiz und in der Slowakei tätig und konnte nach über 1000 Validierungen bereits rund 330 Marken auszeichnen.