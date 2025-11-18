In Lübeck geht es bei der Ladeinfrastruktur voran: Bereits im ersten Halbjahr wurde das von der Bürgerschaft für dieses Jahr beschlossene Ziel von 452 Ladepunkten übertroffen. Laut Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur sind es aktuell bereits 576 öffentlich zugängliche Ladepunkte in Lübeck. Das Netz aus öffentlich zugänglichen Ladepunkten wird in der Hansestadt durch private und kommunale Initiativen erweitert. Allein die Stadtwerke Lübeck kommen ...

