Knapp 20 Prozent hat die Aktie von Plug Power in den zurückliegenden fünf Handelstagen verloren. Einmal mehr haben frische Quartalszahlen des Wasserstoff-Spezialisten die Marktteilnehmer nicht vom Hocker gerissen. Immer noch schreibt Plug Power rote Zahlen und ist auf Zuschüsse oder Kapitalmaßnahmen angewiesen.Die Analysten von Susquehanna haben das Kursziel für Plug Power nach den Zahlen um einen Dollar auf nun 2,50 Dollar reduziert. Die Einstufung lautet weiterhin "Neutral". Charles Minervino ...

