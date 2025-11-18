Dr. Lee ist eine erfahrene Führungskraft im Bereich der Biopharmazeutik mit nachgewiesenen Fähigkeiten bei der Leitung funktionsübergreifender Teams für die erfolgreiche Entwicklung und Vermarktung innovativer Therapien in der Onkologie

AdvanCell Pty Ltd ("AdvanCell"), ein Radiopharmazeutika-Unternehmen in der klinischen Entwicklungsphase, das innovative zielgerichtete Alpha-Krebstherapien entwickelt, kündigte heute die Ernennung von Philina Lee, PhD, zum Chief Executive Officer und Mitglied des Verwaltungsrates an. Dr. Lee wird die US-Expansion von AdvanCell leiten, die klinischen, Produktions- und Partnerschaftsaktivitäten für die Weiterentwicklung des führenden klinischen Kandidaten 212Pb-ADVC001 beschleunigen und das innovative Radiopharmazeutika-Portfolio des Unternehmens voranbringen. Sie wird ihre Position zum 1. Januar 2026 antreten und am neuen US-Hauptsitz des Unternehmens in der Nähe von Boston/Cambridge, Massachusetts, tätig sein.

"Philina bringt eine seltene Kombination aus globaler, kommerzieller Führungserfahrung, einem weitreichenden Fachwissen in der Radiopharmazeutik und herausragenden Erfolgen beim Aufbau wachstumsstarker Organisationen und leistungsfähiger Teams mit", erklärte Andrew Kay, der Vorsitzende von AdvanCell. "Ihre Führungsfähigkeiten und ihr Fachwissen versetzen AdvanCell in die Lage, seine nächste Wachstumsphase voranzutreiben, wobei die Vereinigten Staaten nun eine zentrale strategische Rolle spielen, da das Unternehmen aktuell 212Pb-ADVC001 und seine Pipeline zielgerichteter Alpha-Therapien im größten Pharmazeutik-Markt der Welt voranbringt."

Dr. Lee kommt von Blueprint Medicines Corporation zu AdvanCell, einem Unternehmen, das erst kürzlich für rund 9,5 Milliarden US-Dollar von Sanofi übernommen wurde. Bei Blueprint war sie als Chief Commercial Officer tätig und an zentraler Stelle für das Vorantreiben der Unternehmensstrategie und den Aufbau einer kommerziellen Infrastruktur für die Bereiche Onkologie und Mastzellerkrankungen zuständig. Sie war außerdem Mitglied des Verwaltungsrats des Radiopharmazieunternehmens Fusion Pharmaceuticals Inc. und hatte leitende Positionen in den USA bei Algeta ASA inne, einem Pionierunternehmen auf dem Gebiet der Alpha-Therapie, wo sie zum Aufbau der Organisation beitrug, die in Zusammenarbeit mit der Bayer AG die erste und einzige zugelassene Alpha-Therapie Xofigo®* (Radium-223-Dichlorid) in den USA erfolgreich auf den Markt brachte.

Dr. Lee erwarb einen Bachelor of Science in Biochemie an der University of Alberta und einen PhD in Zellbiologie am Massachusetts Institute of Technology.

"AdvanCell leistet Pionierarbeit bei einer neuen Klasse zielgerichteter Alpha-Therapien auf Basis von 212Pb (Blei-212) mit einem riesigen Potenzial, die Krebsbehandlung zu transformieren und das Unternehmen zum führenden Anbieter im Bereich zielgerichteter Alpha-Radiotherapien zu machen", sagte Dr. Philina Lee. "Die klinischen Daten aus dem Phase-1b-Teil der TheraPb-Studie, die kürzlich für 212Pb-ADVC001 bei Prostatakrebs auf dem ESMO vorgestellt wurden, sind vielversprechend, weisen ein ermutigendes Sicherheitsprofil und einen starken Therapeutik-Index auf, u.a. eine Gesamtansprechrate von 100 bei Patienten mit nach RECIST messbaren Läsionen. Ich freue mich darauf, unsere Expansion auf dem US-Markt und unsere operativen Fähigkeiten, gestützt auf die starke Basis von AdvanCell in Australien, aufzubauen und unsere Mission, die Fürsorge für Krebspatienten weltweit voranzubringen, zu beschleunigen."

Dr. Lee folgt auf den Gründer und langjährigen CEO Andrew Adamovich, der weiterhin Managing Director, Australia, und Mitglied des Verwaltungsrats sein wird. Der Verwaltungsrat würdigt die Führungsrolle von Herrn Adamovich beim Aufbau von AdvanCell vom Konzept bis hin zu einem führenden, vertikal integrierten Radiopharmazieunternehmen im klinischen Stadium mit Produktionseinrichtungen in Australien, einer wachsenden Präsenz in den USA und strategischen Partnerschaften in den Bereichen Isotopenversorgung, Forschung und Entwicklung und klinische Umsetzung.

"Der Wachstumsweg von AdvanCell ist bemerkenswert. Angetrieben vom unablässigen Fokus unseres Teams auf die Verbesserung der Ergebnisse für Krebspatienten, gestützt auf innovative Wissenschaft und eine konsequente Ausführung", sagte Andrew Adamovich. "Philinas Führungsqualitäten stärken unsere Fähigkeiten, uns in den Vereinigten Staaten als globalem Knotenpunkt zu etablieren und von Australien aus weiterhin Innovation zu liefern sowie unsere Position als Marktführer bei der zielgerichteten Alpha-Radiotherapie zu zementieren."

*Xofigo® ist eine eingetragene Marke der Bayer AG, die unter Lizenz verwendet wird (zugelassen in den USA, der EU, China und anderen Märkten weltweit)

ESMO European Society for Medical Oncology 2025 Congress

Über 212Pb-ADVC001

212Pb-ADVC001 ist ein proprietärer und patentierter PSMA-gerichteter Radioligand mit optimierten physikalisch-chemischen Eigenschaften, der mit 212Pb markiert ist, einem Alpha-emittierenden Payload (Radionuklid) mit hoher Dosisleistung, einer Halbwertszeit von 10,6 Stunden und einem einfachen Zerfallsmuster. 212Pb-ADVC001 wurde entwickelt, um Strahlung auf zellulärer Ebene abzugeben, um Prostatakrebszellen effektiv abzutöten und gleichzeitig die Toxizität zu minimieren.

212Pb-ADVC001 wird derzeit in der TheraPb-Studie NCT05720130 evaluiert einer prospektiven, offenen Phase-1/2-Studie zur Dosiseskalation und -erweiterung, in der die Wirksamkeit und Sicherheit von 212Pb-ADVC001 bei Männern mit Prostatakrebs untersucht wird.

Die Phase-1b-Dosiseskalationsstudie (n=22) zeigte für 212Pb-ADVC001 ein überzeugendes therapeutisches Profil mit vielversprechender Sicherheit und starker Anti-Tumor-Wirkung. Es traten weder dosislimitierende Nebenwirkungen noch behandlungsbedingte schwerwiegende unerwünschte Ereignisse auf. Bei Dosen 160 MBq erreichten 80 der Patienten eine PSA50-Antwort, und bei Patienten mit nach RECIST messbaren Läsionen lag die objektive Ansprechrate (ORR) bei 100 %, einschließlich zweier kompletter Remissionen (siehe Ergebnisse beim ESMO 2025 hier ).

In der Phase-2-Studie werden randomisierte Dosis-Wirkungs-Designs und adaptive Dosierungselemente eingesetzt, um die optimale Dosierung von 212Pb-ADVC001 bei PSMA-positivem mCRPC und mHSPC zu evaluieren.

Über AdvanCell

AdvanCell ist ein vertikal integriertes, klinisch tätiges Radiopharmazieunternehmen, das sich der Entwicklung innovativer Krebstherapien widmet, die die Kraft zielgerichteter Alpha-emittierender Radionuklide nutzen. Durch die Nutzung seiner proprietären Lead-212-Plattform, fortschrittlicher und skalierbarer Fertigungskapazitäten und erstklassiger klinischer Entwicklungskapazitäten möchte AdvanCell neuartige Behandlungen anbieten, die die Ergebnisse für Krebspatienten weltweit verbessern. Weitere Informationen finden Sie unter www.advancell.com.au und folgen Sie uns auf LinkedIn.

