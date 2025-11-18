NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat AMS-Osram nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 14 Franken belassen. Der Leuchten- und Sensorenhersteller habe weitgehend im Rahmen der eigenen Planung sowie seiner Schätzungen abgeschnitten, schrieb Janardan Menon am Dienstag in einer ersten Reaktion. Darunter liege dagegen der enttäuschende Ausblick auf das Schlussquartal. Besserung erwartet Menon indes mit einer zyklischen Erholung der Abnehmermärkte in der Auto- und Industriebranche im Jahresverlauf 2026./rob/gl/mis



