Berlin (ots) -Das Unternehmen audibene GmbH wurde im Rahmen des Effie Germany 2025 für die TV-Kampagne "So hören, wie Sie wollen" mit einem Bronze-Effie in der Kategorie David versus Goliath ausgezeichnet.Der Kreativ-Award misst Kampagnen an ihrem Impact in Verbindung mit ihrer kreativen Qualität. Die Kampagne wurde von der Strategieagentur Punch, der Kreativagentur Grabarz & Partner sowie der Mediaagentur mindshare gemeinsam mit audibene entwickelt."Wir inszenierten Hörgeräte nicht als Defizitausgleich, sondern als Ausdruck von Selbstbestimmung: Du entscheidest selbst, was du hörst", so Alexander Scharlach, Creative Director von audibene. audibene hat hier erstmals mit einer konsequent geführten Markenkampagne in TV, Online Video und Social Media das Thema Selbstbestimmung erfolgreich in den Vordergrund gestellt."Mit einem Bruchteil des Mediabudgets jahrzentelang etablierter Platzhirsche und ohne eigenes Filialnetz schafften wir es, Umsatz, Awareness, First Choice und Sympathie deutlich zu steigern. Insofern ist der Gewinn in der Kategorie "David gegen Goliath" durchaus berechtigt.", schmunzelt Scharlach.Die Preisverleihung und Übergabe der Trophäen fand am 13. November 2025 im Rahmen der Effie Gala und des Kongresses in Leipzig statt.Über audibene GmbH:audibene ist der weltweit am stärksten wachsende Online-Hörakustiker. Das Unternehmen wurde Anfang 2012 von Marco Vietor und Paul Crusius als eines der ersten digitalen Unternehmen Deutschlands gegründet. Es stellt mit seiner mehrfach preisgekrönten Kundenberatung (TÜV, iF-Award) konsequent den Kunden ins Zentrum aller Aktivitäten und setzt dabei neue Standards in Qualität und Effizienz bei Hörgeräteberatung und -versorgung. Mit seinem Netzwerk von mehr als 4.500 Hörakustikpartnern bedient audibene Kunden auf 4 Kontinenten. Das Unternehmen hat zum Ziel, die zeitgemäße Hörgeräteversorgung voranzutreiben, denn jeder Mensch hat ein Recht auf gutes Hören.Weitere Informationen unter www.audibene.de