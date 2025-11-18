Trotz schwacher Aktie baut Ark Invest seine Bullish-Wette aus und setzt auf starken Rückenwind durch bevorstehende Zahlen und die US-Offensive der Börse.Cathie Woods Investmentfirma Ark Invest setzt ihren Expansionskurs im Krypto-Sektor fort und hat am Montag Bullish-Aktien im Wert von rund 10,2 Millionen US-Dollar zugekauft. Drei ETFs kaufen insgesamt über 277.000 Bullish-Aktien Laut dem Trading-Report vom Montag erwarb der Flaggschiff-Fonds ARK Innovation ETF (ARKK) 191.195 Bullish-Aktien. Der ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) folgte mit 56.660 Papieren, während der ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) weitere 29.208 Aktien einsammelte. Damit setzt Wood den jüngsten Kauftrend ihrer …

