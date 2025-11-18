GCCA veröffentlicht 'Cement and Concrete Industry Net Zero Action and Progress Report 2025/6'.

Der neue Bericht veranschaulicht die Dekarbonisierungsmaßnahmen der globalen Zementindustrie und die nötigen Regierungsstrategien für das beschleunigte Voranschreiten auf dem Weg zum Netto-Null-Beton.

Es werden mehr als 60 herausragende Projekte aus der ganzen Welt vorgestellt, die die stetigen Entwicklungen in Innovation und Technologie, den Einsatz der Kohlenstoffabscheidung, die zunehmende Nutzung alternativer Energiequellen und die Verwendung neuer Materialien deutlich machen.

Die umfangreichen Dekarbonisierungsbemühungen der globalen Zement- und Betonindustrie zur Senkung der CO2-Emissionen werden in einem neuen globalen Bericht dargelegt, der jetzt auf der UN-Klimakonferenz COP30 in Belém (Brasilien) präsentiert wurde. Der Bericht geht im Detail auf die neuesten Industriedaten ein, die darauf hindeuten, dass dieser Industriesektor Fortschritte macht, und betont zugleich, wie wichtig dringendes Eingreifen von Seiten der globalen Regierungen ist, um zur Beschleunigung der Maßnahmen beizutragen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251117371805/de/

GCCA Cement and Concrete Industry Net Zero Action and Progress Report

Der Bericht stellt fest, dass die Branche die CO2-Intensität von zementhaltigen Produkten seit 1990 um weltweit 25% reduziert hat, und enthält außerdem eine Reihe von Politikempfehlungen, die schnelleren Reduzierungen den Weg ebnen können.

Dominik von Achten, GCCA-President und Chairman of the Managing Board von Heidelberg Materials, sagte: "Unsere Branche ist durch Kooperationen und Innovationen in allen Aspekten unserer Fertigung gekennzeichnet so erschließen wir neue Möglichkeiten, um zu arbeiten und spannende Technologien einzusetzen, die schon heute einen echten Wandel mit sich bringen.

Die Transformation im industriellen Maßstab, die unsere Welt braucht, erreichen wir jedoch nicht allein unsere Branche benötigt jetzt die Unterstützung von Regierungen, Entscheidungsträgern, Interessenvertretern und unseren Bündnispartnern in unserer gesamten bebauten Umgebung."

Im Bericht wird die dringende Umsetzung wirksamer politischer Konzepte gefordert, mit denen die Nutzung von ansonsten nicht wiederverwertbaren kommunalen und industriellen Abfällen als nachhaltige alternative Brennstoffe für Zementöfen sowie die Verwendung von Bau- und Abbruchabfällen als recycelte Rohstoffe vorangetrieben werden sollen. Weitere wichtige Strategien sind unter anderem eine Änderung der Bauvorschriften zur Förderung des breiteren Einsatzes von gemischten Zement- und Betonprodukten sowie die Schaffung von marktorientierten nationalen Kohlenstoff-Bepreisungsmechanismen als Anreiz für Dekarbonisierungsmaßnahmen und Investitionen in die Zukunft.

Thomas Guillot, Chief Executive der GCCA, sagte: "Die Breite der Aktivitäten unserer Mitgliedsunternehmen ist wirklich inspirierend. Darin finden sich großartige Beispiele für Projekte und Arbeiten im Zusammenhang mit allen Dekarbonisierungshebeln überall dort, wo die entsprechenden Strategien existieren.

Zement und Beton sind wesentliche Materialien für die Welt, aber wir wissen auch, wie wichtig es ist, sie zu dekarbonisieren. Trotz unserer Fortschritte wissen wir, dass entschlossenes politisches Handeln weltweit unabdingbar ist, um es uns zu ermöglichen, unsere Reduzierungen zu beschleunigen."

Vier Jahre nach dem Start ihrer Netto-Null-Roadmap zeigt der Netto-Null-Fortschrittsbericht der GCCA für die Zement- und Betonindustrie 2025/26 auf, welche führende Rolle die Unternehmen weltweit bei der Dekarbonisierung spielen.

Im Bericht werden mehr als 60 herausragende Dekarbonisierungsprojekte von GCCA-Mitgliedsunternehmen und -Partnerverbänden hervorgehoben. Dazu zählen:

CO2-Reduktionen durch den Einsatz von Abfallmaterialien ("alternativen Brennstoffen") als Ersatz für fossile Brennstoffe, die Verwendung von dekarbonisierten Rohstoffen, Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz sowie Innovationen wie die Nutzung von Wasserstoff und die Elektrifizierung von Brennöfen

Beispiele sind die Anlage Golden Bay von Fletcher sowie die JSW-Anlagen Nandyal und Shiva. Votorantim Cimentos hat in der Türkei mit dem Einsatz von Biomasseabfällen Pionierarbeit geleistet. In der Anlage Yozgat werden im Hauptbrenner hauptsächlich Getreidehalme als alternativer Brennstoff verwendet. In der Kalzinierlinie der Anlage Hasanoglan wird Biomasse verwendet.

Limak Cement hat Bau- und Abbruchabfälle in der kommerziellen Produktion eingesetzt, Molins hat Zement aus kalziniertem Ton auf den spanischen Markt gebracht, und das Tochterunternehmen CIMPOR von TCC Holdings treibt die Produktion von afrikanischem kalziniertem Ton voran. Das CRH-Zementwerk in Rohožník (Slowakei) erzielte Klinkereffizienzen mit dem Ersatz von 20% Rohstoffen durch Alternativen.

Beschleunigung der Kohlenstoffabscheidung (Capture Utilisation and Storage, CCUS), auf die gemäß der GCCA-Roadmap 36% der von der Branche geplanten CO2-Reduktionen entfallen.

Beispiele sind die Inbetriebnahme der weltweit ersten von Heidelberg Materials betriebenen Kohlenstoffabscheidungsanlage im industriellen Maßstab bei Brevik (Norwegen) im Juni 2025. Weitere Beispiele sind Breedon, Cementir Holding, CNBM, GCC, Holcim, JCA, JSW, TITAN und UltraTech. Veröffentlichte Projekte sind zusammengestellt und einsehbar auf dem GCCA/LeadIT-Tracker für grüne Zementtechnologie.

Erhöhung des Einsatzes alternativer Energiequellen

Beispiele sind die Weiterentwicklung der Solarenergie in den Cemex-Anlagen in Kroatien und das UltraTech-Projekt für erneuerbare Energie in Gujarat.

Beton mit niedrigerem Kohlenstoffausstoß und Zirkularität bei Konstruktion und Bau.

Holcim und Seqens haben unter Verwendung eines speziell entwickelten Betons den aus 220 Einheiten bestehenden Sozialwohnungskomplex Recygénie in Paris gebaut, das weltweit erste Gebäude aus zu 100% recyceltem Beton. Das CARBOCATCH-System von Taiheiyo Cement produziert Beton mit niedrigerem Kohlenstoffausstoß durch die Verwendung von Abfallmaterialien, die CO2 absorbiert haben.

The Honourable Mélanie Joly, Industrieministerin und für die wirtschaftliche Entwicklung von Regionen in Quebec zuständige Ministerin der kanadischen Regierung, sagte: "Beton ist das Herzstück der wachsenden wirtschaftlichen Ambitionen und Infrastrukturbedürfnisse der Welt, vom Wohnungsbau über Straßen bis zu Energie- und Handelsknotenpunkten. Da sich der Bedarf beschleunigt, ist die industrielle Dekarbonisierung wichtiger als je zuvor.

Kanada ist stolz auf die Arbeit und die Erfolge im Rahmen der Agenda 'Cement and Concrete Breakthrough', und die COP30 bietet eine Gelegenheit, die Fortschritte zu präsentieren, die in der ersten Serie unserer Schwerpunktmaßnahmen erreicht wurden."

Den vollständigen Bericht finden Sie unter https://gccassociation.org/cement-and-concrete-industry-net-zero-action-and-progress-report/

Über die Daten zu Industrieemissionen

Die GCCA veröffentlicht jedes Jahr unsere neuesten Branchendaten der GNR ("GCCA in NumbeRs"). Die GNR ist eine globale Datenbank, die (durch PwC, eine anerkannte Drittpartei) eine Reihe von wichtigen Nachhaltigkeitsdaten der Branche erfasst und transparent veröffentlicht. Die Daten werden gemäß dem Cement CO2 and Energy Protocol erfasst, und die verfügbaren Daten reichen bis ins Jahr 1990 als Referenzpunkt zurück, so dass wir den seitdem erzielten Fortschritt bewerten können.

Die GNR ist ein wichtiges Werkzeug für die Überwachung des Nachhaltigkeitsfortschritts und das damit verbundenen Berichtswesen.

Neueste Daten

Im Jahr 2025 haben wir Daten für 2023 erfasst, um die Zeitverzögerung von 2 Jahren einzuhalten, die von der britischen Wettbewerbs- und Marktbehörde (Competition and Markets Authority, CMA) gefordert wird.

Die GNR-Daten der Zementindustrie für 2023* zeigen, dass seit 1990 eine CO2-Reduzierung von 25% pro Tonne zementhaltigen Materials erreicht wurde

Der Anteil der eingesetzten alternativen Brennstoffe ist 12 Mal so groß wie 1990

Die Energieeffizienz hat sich um 18% verbesssert

Das Klinker-Zement-Verhältnis zeigt eine Verbesserung von 10,68% seit 1990

Die Zahlen sind gerundet. Auf der GCCA-Website finden Sie exakte Zahlen und Vergleiche sowie die vollständige GNR-Datenbank.

Über die GCCA

Die GCCA und ihre Mitglieder machen den Großteil der weltweiten Zementproduktionskapazität außerhalb Chinas aus; hinzu kommt eine wachsende Zahl chinesischer Hersteller. Die Mitgliedsunternehmen haben sich verpflichtet, die CO2-Emissionen von Beton zu reduzieren, die gegenwärtig rund 7% der weltweiten Emissionen ausmachen. Durch die Umsetzung der GCCA-Roadmap zu Netto-Null-Beton bis 2050 wird die Branche zur ersten Schwerindustrie mit einem so detailliert ausgearbeiteten Plan. Die GCCA-Mitglieder haben sich verpflichtet, gemeinsam eine helle, resiliente und nachhaltige Zukunft für die Branche und die ganze Welt zu schaffen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251117371805/de/

Contacts:

Redaktionelle Hinweise:

Für Fotos zu den Dekarbonisierungs-Fallstudien wenden Sie sich bitte an: GCCACommunication@gccassociation.org.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: paul.adeleke@gccassociation.org.