Der Run-off-Spezialist Athora hat den alljährlichen Reigen der Überschussdeklarationen begonnen; nun haben die INTER und die NÜRNBERGER ihre Verzinsung für das Jahr 2026 bekannt gegeben. Während die INTER weiter erhöht, hält die NÜRNBERGER ihre Verzinsung auf konstantem Niveau. Nachdem der Run-off-Spezialist Athora den Anfang gemacht hat, ziehen nun weitere Anbieter nach und deklarieren ihre Überschussbeteiligungen für das Jahr 2026. Die INTER Lebensversicherungs AG erhöht demnach ihre laufende ...

