EQS-News: Proya Cosmetics / Schlagwort(e): Sonstiges

Hou Juncheng, Gründer und Vorsitzender von Proya Cosmetics, gehört zu den "9 Gesichtern der APAC-Schönheitsindustrie 2025".



18.11.2025 / 13:25 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



BANGKOK, 18.November 2025 /PRNewswire/ -- Auf der in-cosmetics Asia 2025, die vom 4. bis 6. November auf der BITEC stattfand, wurde Hou Juncheng, Gründer und Vorsitzender von Proya Cosmetics, als eines der "9 Gesichter der APAC-Schönheitsindustrie 2025" geehrt. Er ist der einzige führende Vertreter der chinesischen Kosmetikindustrie, der in diesem Jahr diese Auszeichnung erhält. Mit dem Preis werden Pionierleistungen gewürdigt, die technologische Durchbrüche und Innovationen in der APAC-Schönheitslandschaft vorantreiben. Die Wahl von Herrn Hou würdigt seine Führungsrolle beim Aufbau von Proya Cosmetics zu einem führenden chinesischen Kosmetikunternehmen und seine herausragenden Beiträge zur Förderung der globalen Innovation und Zusammenarbeit in der Kosmetikbranche. Seit seiner Gründung wird Proya Cosmetics von Hous Vision des innovationsgetriebenen Wachstums und der internationalen Entwicklung geleitet. Im Oktober 2024 gründet das Unternehmen sein Europe Innovation Center und setzt damit einen wichtigen Meilenstein in seinem globalen F&E-Netzwerk. Proya Cosmetics hat außerdem langfristige strategische Partnerschaften mit weltweit führenden Anbietern von Inhaltsstoffen wie BASF und Ashland vertieft und damit seine Wettbewerbsfähigkeit weiter gestärkt. Neben der Förderung von F&E-Kapazitäten hat sich Herr Hou auch für die globale Zusammenarbeit bei Innovationen eingesetzt. Im Laufe der Jahre leitete er Forschungs- und Entwicklungsteams bei Besuchen in mehr als 20 Ländern, darunter Frankreich, Italien, Spanien und Deutschland, und knüpfte Beziehungen zu Organisationen wie COSMED, Beauty Cluster Barcelona, Cosmetica Italia und ISIPCA sowie zu Branchenführern wie LVMH, DSM und Clariant. Darüber hinaus hat Herr Hou Proya Cosmetics häufig auf führenden internationalen Veranstaltungen wie Cosmetic 360, in-cosmetics Global, COSMOPROF und IFSCC präsentiert, um den Branchenaustausch zu fördern und die wissenschaftlichen Fähigkeiten chinesischer Kosmetikmarken auf der globalen Bühne zu demonstrieren. Herr Hou ist auch ein langjähriger Befürworter einer für beide Seiten vorteilhaften Zusammenarbeit innerhalb des globalen Beauty-Ökosystems. Bereits 2015 stellte er auf der ersten Cosmetic 360 in Frankreich dem damaligen französischen Wirtschaftsminister Emmanuel Macron Proya Cosmetics und die Entwicklung der chinesischen Schönheitsindustrie vor. Seitdem hat er mehrere Delegationen chinesischer Schönheitsmarken zu großen internationalen Messen geleitet und dabei die Forschungskapazitäten und den ästhetischen Charme der Schönheitsunternehmen in China präsentiert. Er hat auch globale Partnerschaften genutzt, um ein Ökosystem zu kultivieren, das die chinesische und internationale Schönheitsindustrie integriert. Als Chefberater von China Beautéville seit 2015 hat Herr Hou daran gearbeitet, das Unternehmen zum "Grasse des Ostens" zu machen. Im Laufe eines Jahrzehnts hat sie 303 in- und ausländische Unternehmen angezogen und ist zu einer wichtigen Plattform für den globalen Branchenaustausch geworden. Offizielle Website: https://www.proya-group.com/en/index

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/proyacosmetics/?viewAsMember=true

Emal: proya-pr@proya.com Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2824622/20251117175039_391_673.jpg



View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/hou-juncheng-grunder-und-vorsitzender-von-proya-cosmetics-gehort-zu-den-9-gesichtern-der-apac-schonheitsindustrie-2025-302617345.html



18.11.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News