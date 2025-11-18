NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Swiss Re von 142 auf 138 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Andrew Baker passte sein Bewertungsmodell am Montag an die Quartalszahlen der Schweizer an. Der materielle Buchwert ist dabei etwas gesunken./ag/gl Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 14:37 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. ISIN: CH0126881561

