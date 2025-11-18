2015 reifte in der Europäischen Kommission die Idee einer europäischen Kapitalmarktunion. Man wollte ein Level Playing Field für alle Emittenten, man wollte ein europaweit einheitliches Kapitalmarktgeschehen, also ein sogenanntes Single Rulebook. Ein großer Traum, der 10 Jahre später auch nur geträumt wird. Warum ist das so? - Petra Heindl: Der europäische Kapitalmarkt ist nach wie vor sehr fragmentiert und immer noch sehr national ausgerichtet. ...

