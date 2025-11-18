In der vergangenen Woche kam es erneut zu einer ganzen Reihe von Insider-Transaktionen. Diese bekannten Werte wurden jetzt im Hintergrund gekauft, und das in teilweise beträchtlichem Umfang. Insiderkäufe gelten für viele Investoren als ein positives Signal. Sie zeigen einerseits, dass die Personen im Unternehmen Vertrauen in die eigene Strategie haben, andererseits könnte sich durch die Transaktionen aber auch andeuten, dass sie mehr wissen als der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...