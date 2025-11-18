Baden-Baden (ots) -Acht teils preisgekrönte Filme in der ARD Mediathek / Jubiläum für dokumentarische Nachwuchsförderung des SWRZum 25-jährigen Jubiläum der Reihe "Junger Dokumentarfilm" zeigt der SWR 2025 eine besondere Auswahl von acht teils preisgekrönten Filmen. Die Filme von Diplomand:innen und Absolvent:innen der Filmakademie Baden-Württemberg entstehen in inhaltlicher Zusammenarbeit mit der Redaktion Dokumentarfilm des SWR und werden finanziell gefördert vom SWR und der MFG Filmförderung Baden-Württemberg.Wie gut diese Nachwuchsförderung funktioniert, zeigen die zahlreichen Preise und internationalen Kinoauswertungen, die die Filme teilweise erzielen konnten. In diesem Jahr werden zur Feier der 25. Staffel mit "Yumi" und "Moira 6" zwei neue Produktionen ausgestrahlt sowie sechs herausragende Filme aus den vergangenen Jahren. Die Filme erzählen eindrucksvolle Geschichten über Menschen, die etwas bewegen wollen - politisch, gesellschaftlich oder ganz persönlich. Sie greifen aktuelle Themen auf und machen sie durch starke Bilder und echte Lebensrealitäten greifbar. Alle Filme sind noch für rund drei Monate in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/sendung/junger-dokumentarfilm/Y3JpZDovL3N3ci5kZS8zMjE4OTk2) abrufbar.Informationen und kostenloses Bildmaterial unter: http://swr.li/junger-dokumentarfilm-2025Newsletter: "SWR vernetzt", SWR vernetzt Newsletter (https://www.swr.de/unternehmen/kommunikation/newsletter-anmeldung-swr-vernetzt-100.html)Pressekontakt:Daniela Kress, Tel. 07221 929 23800, daniela.Kress@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6161066