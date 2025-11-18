Die Europäische Kommission hat in einer neuen Förderrunde im Rahmen des Programms Alternative Fuels Infrastructure Facility (AFIF) 70 Projekte ausgewählt, die Zuschüsse in Höhe von insgesamt über 600 Millionen Euro für die Elektrifizierung und Dekarbonisierung des Verkehrs im transeuropäischen Verkehrsnetz (TEN-V) erhalten - auch in Deutschland. Über die AFIF fördert die EU die Transformation des Straßen-, See-, Binnenschiffs- und Luftverkehrs im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net