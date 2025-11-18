Mit einem Kursplus von rund 3,5 Prozent setzt sich die Aktie von Merck & Co in einem schwachen Gesamtmarkt an die Spitze im US-amerikanischen Leitindex Dow Jones. Frische Studiendaten verhelfen dem defensiven Titel zu einem erneuten Kurssprung - und die milliardenschwere Übernahme von Acceleron Pharma zahlt sich weiter aus.Am Dienstag berichten die Amerikaner über positive Ergebnisse zu Winrevair im Vergleich zu Placebo aus einer Phase-2-Studie. Demnach konnte der Wirkstoff eine statistisch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
