Emittent / Herausgeber: Mainz BioMed N.V. / Schlagwort(e): Sonstiges

Mainz Biomed und OncoVanguard8 unterzeichnen Vereinbarung zur Einführung von ColoAlert in Südamerika



18.11.2025 / 14:01 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Mainz Biomed und OncoVanguard8 unterzeichnen Vereinbarung zur Einführung von ColoAlert in Südamerika OncoVanguard8 ist ein führender Anbieter von innovativen Gesundheitsprodukten für Versicherungsgesellschaften in Peru, Kolumbien und Ecuador BERKELEY, USA und MAINZ, Deutschland - 18. November 2025 - Mainz Biomed N.V. (NASDAQ:MYNZ) ("Mainz Biomed" oder das "Unternehmen"), ein molekulargenetisches Diagnostikunternehmen, das sich auf die Krebsfrüherkennung spezialisiert hat, gab heute die Unterzeichnung einer Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, "MOU") mit OncoVanguard8, einem Distributor für innovative onkologische Produkte, bekannt. Ziel der Zusammenarbeit ist die Einführung von ColoAlert®, einem DNA-basierten Screening-Test zur Früherkennung von Darmkrebs, in Südamerika, beginnend mit Peru. Darmkrebs ist nach wie vor eine der häufigsten, zeitgleich weitgehend vermeidbaren Krebsarten weltweit. In den drei zuerst für die Markteinführung geplanten Märkten Peru, Kolumbien und Ecuador allein werden jährlich etwa 17.000 neue Fälle diagnostiziert, was auf den dringenden Bedarf an wirksamen Früherkennungs- und Präventionsstrategien hinweist. Die Einführung eines DNA-basierten Darmkrebs-Screenings ist ein bedeutender Fortschritt, der das Potenzial hat, die Teilnahmequote an Vorsorgeuntersuchungen deutlich zu erhöhen, eine frühzeitige Diagnose zu erleichtern und sich nahtlos in nationale Gesundheitsinitiativen einzufügen, die darauf abzielen, die Darmkrebs bedingte Sterblichkeit zu senken und somit die langfristigen Gesundheitsergebnisse der Bevölkerung zu verbessern. In ihrer gemeinsamen Absichtserklärung haben Mainz Biomed und OncoVanguard8 die wichtigsten kommerziellen, rechtlichen und regulatorischen Bedingungen sowie die Markteinführungsstrategie für das erste Gebiet festgelegt, die Teil einer endgültigen Vertriebsvereinbarung sind, die in den nächsten Wochen unterzeichnet werden soll. Über Mainz Biomed NV

Mainz Biomed entwickelt marktfertige molekulargenetische Diagnoselösungen für lebensbedrohende Krankheiten. Das Hauptprodukt des Unternehmens ist ColoAlert®, ein nicht-invasiver und einfach anzuwendender Früherkennungstest mit einer hohen Sensitivität und Spezifität zur Erkennung von Darmkrebs. ColoAlert® wird in Europa bereits vertrieben. Das Unternehmen führt derzeit, in Vorbereitung auf eine Studie für die FDA-Zulassung in den USA, die Machbarkeitsstudie eAArly DETECT 2 durch. Zu den Produktkandidaten von Mainz Biomed gehört auch PancAlert, ein Screening-Test zur Früherkennung von Bauchspeicheldrüsenkrebs, der auf dem Multiplex-Nachweis molekulargenetischer Biomarker in Stuhlproben mittels Polymerase-Kettenreaktion (PCR) in Echtzeit basiert. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie mainzbiomed.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn , Twitter und Facebook . Über OncoVanguard8 OncoVanguard8 ist ein Unternehmen, das sich auf die Identifizierung und Einführung innovativer Gesundheitslösungen in Lateinamerika konzentriert und sich zum Ziel gesetzt hat, die technologische Lücke in der Krebsprävention und -früherkennung zu schließen. Das Unternehmen mit Sitz in Lima, Peru, baut strategische Partnerschaften mit Versicherern, Krankenhäusern und Gesundheitsnetzwerken auf, um fortschrittliche Diagnosetechnologien einzuführen und einen flächendeckenden Zugang zu Innovationen zu fördern. OncoVanguard8 ist in Peru, Kolumbien und Ecuador tätig und fungiert als regionaler Katalysator für die Integration globaler fortschrittlicher Technologien in der Onkologie in die lokalen Gesundheitssysteme. Für Presseanfragen zu Mainz Biomed wenden Sie sich bitte an:

MC Services AG

Maximilian Schur / Simone Neeten

+49 211 529252 20

mainzbiomed@mc-services.eu Für Investorenanfragen wenden Sie sich bitte an ir@mainzbiomed.com

Zukunftsgerichtete Aussagen Einige Aussagen in dieser Pressemitteilung sind "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der "Safe Harbor"-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen können durch die Verwendung von Wörtern wie "antizipieren", "glauben", "erwarten", "schätzen", "planen", "vorhersagen" und "projizieren" und andere ähnliche Ausdrücke, die zukünftige Ereignisse oder Trends vorhersagen oder auf diese hinweisen können und die nicht Aussagen aufgrund von historischen Fakten sind, identifiziert werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuelle Analyse bestehender Informationen wider und unterliegen verschiedenen Risiken und Unsicherheiten. Aus diesem Grund ist Vorsicht beim Vertrauen auf zukunftsgerichtete Aussagen geboten. Aufgrund von bekannten und unbekannten Risiken können sich die tatsächlichen Ergebnisse in hohem Maß von den Erwartungen oder Vorhersagen des Unternehmens unterscheiden. Die folgenden Faktoren könnten unter anderem dazu führen, dass tatsächliche Ergebnisse sich erheblich von denen unterscheiden, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben werden: (i) das Nichterfüllen von vorausgesagten Entwicklungen und damit zusammenhängenden Zielen; (ii) Änderungen bei den anzuwendenden Gesetzen oder Richtlinien; (iii) die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf das Unternehmen und seine aktuellen oder beabsichtigten Märkte; und (iv) andere Risiken und Unsicherheiten, die hierin beschrieben werden, wie auch diejenigen Risiken und Unsicherheiten, die von Zeit zu Zeit in anderen Berichten und anderen öffentlichen Dokumenten, die bei der Securities and Exchange Commission (der "SEC") durch das Unternehmen eingereicht werden, besprochen werden.



Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Originalinhalt anzeigen: EQS News