Membrane stellt eine bahnbrechende KI-Produktsuite für selbstintegrierende Software vor



18.11.2025

SAN FRANCISCO, 18. November 2025 /PRNewswire/ -- Membrane (ehemals Integration App) hat heute die Einführung einer umfassenden KI-Produktsuite bekannt gegeben, die die Art und Weise revolutionieren soll, wie Unternehmen Produktintegrationen aufbauen und pflegen. Die Vision des Unternehmens: Ermöglichung selbstintegrierender Software, bei der jedes Produkt automatisch jedes andere Produkt verstehen und mit ihm zusammenarbeiten kann. "Wir treten in eine Ära ein, in der sich Software automatisch integrieren kann, wodurch herkömmliche iPaaS- oder einheitliche API-Lösungen überflüssig werden", erklärte Daniil Bratchenko, Gründer und CEO von Membrane. "Die Zukunft besteht nicht nur darin, produktionsreifen Integrationscode zu generieren, sondern auch darin, über proprietäre Informationen darüber zu verfügen, wie APIs und MCPs in Echtzeit funktionieren. Wir entwickeln eine Technologie, die es jedem SaaS- und KI-Produkt ermöglicht, jedes andere Produkt sicher und autonom zu verstehen und mit ihm zusammenzuarbeiten." Einführung in die Membrane KI-Suite Das Unternehmen hat drei Produkte veröffentlicht, die die Integrationsentwicklung von Entwicklern auf KI verlagern: Membrane Agent - Eine KI, die gleichzeitig Integrationen für eine oder mehrere Anwendungen aus natürlichen Sprachbefehlen erstellt und dabei automatisch die richtigen API-Aufrufe, Feldzuordnungen und Datenstrukturen auswählt. Membrane Engine - Produktionsreife Infrastruktur mit Aktionen, Ereignissen/Webhooks, Abläufen, Datensammlungen, einheitlichen API-Modellen und Schemata mit integrierten Selbstheilungsfunktionen Membrane Packages - Eigenständiger, versionskontrollierter Integrationscode, der den Entwicklern gehört und direkt in ihrer IDE bereitgestellt werden kann, wodurch eine Herstellerabhängigkeit vermieden wird. Die Plattform bietet vier wesentliche Vorteile: 5-minütige Bereitstellung von der Anfrage bis zur Produktion, 50-fache Kostensenkung durch Eliminierung von Engineering-Overhead, automatisierte Wartung durch Agentenfunktionen und unbegrenzte Skalierbarkeit für die Erstellung von Hunderten von Integrationen mit jeder App, die über eine API verfügt. Dieser KI-orientierte Ansatz hat bereits über 100 B2B-SaaS-Unternehmen angezogen, darunter Constant Contact, PandaDoc und Dialpad. Die Plattform lässt sich durch die Unterstützung von Claude Code, Cursor und Windsurf in moderne Arbeitsabläufe integrieren, während MCP-Kompatibilität und selbst gehostete Optionen sicherstellen, dass Entwickler die volle Kontrolle behalten. "Beschreiben Sie Ihre Anforderungen, beobachten Sie, wie Integrationen erstellt, getestet und gewartet werden", erklärte Bratchenko. "Dies ist unser Ausgangspunkt für Selbstintegrationen für Unternehmen." Die Membrane Suite ist ab sofort mit einer kostenlosen Testversion oder Demo unter getmembrane.com verfügbar. Informationen zu Membrane Membrane (ehemals Integration App) leistet unter der Leitung des Serienunternehmers Daniil Bratchenko Pionierarbeit im Bereich der KI für Produktintegrationen. Mit einer bisherigen Finanzierung in Höhe von 10 Millionen US-Dollar durch IA Ventures, Crew Capital, Cortical Ventures, Seedcamp und die Gründer von DataRobot und UiPath ist Membrane gut positioniert, um die Integrationslandschaft zu revolutionieren. Weitere Informationen finden Sie unter getmembrane.com Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2822762/Membrane_Inc_Banner.jpg

