Zuletzt rutschte der vielbeachtete Fear-and-Greed-Index in den Bereich der extremen Angst. Insbesondere in solchen Zeiten können Substanzwerte ein entscheidender Beruhigungsfaktor sein. Wer langfristig an der Börse erfolgreich sein möchte, kommt an Substanzwerten kaum vorbei. Solide Bilanzen, greifbare Vermögenswerte und eine nachhaltige Ertragskraft machen diese Aktien zu einem entscheidenden Stabilitätsanker - selbst in turbulenten Börsenzeiten.Substanzwerte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE