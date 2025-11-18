Haiger (ots) -Moderne Wohnräume leben von Klarheit: Offene Grundrisse und helle Farben prägen den zeitgemäßen Einrichtungsstil. Wer so wohnt, wünscht sich auch beim Kaminfeuer ein Design ohne Kompromisse. ORANIER, einer der führenden deutschen Hersteller moderner Heiztechnik, hat die Antwort auf diesen Anspruch: Zwei neue Heizkaminkassetten, die sich flächenbündig in die Wand integrieren lassen und dabei Wärme und Stil auf elegante Weise vereinen.Anders als klassische Kaminöfen stehen Heizkassetten nicht frei im Raum, sondern werden in der Wand verbaut - geradlinig, modern und raumsparend. So verbinden sie die gestalterischen Möglichkeiten eines architektonischen Feuerelements mit dem Komfort und der Technik eines modernen Heizgerätes.Ob in 70 oder 100 Zentimetern Breite - beide Varianten bieten mit 6,5 bzw. 9 kW Heizleistung viel Wärme für große Räume. Sie lassen sich mit Holzscheiten von bis zu 50 Zentimetern Länge bestücken. Hinter der großzügigen Panoramascheibe entfachen die Flammen ihre volle Wirkung. Die Auskleidung mit weißem Feuerbeton, die im schlichtem Schwarz eingefasste Panoramascheibe und der schmale Türrahmen mit versenkbaren Griff unterstreichen das minimalistische Erscheinungsbild. Zwei besonders leise Ventilatoren verteilen die Wärme gleichmäßig im Raum und sorgen für ein komfortables Wohngefühl.Feuerhöhe nach Wunsch - neue Spielräume für die ArchitekturWer sagt eigentlich, dass ein Kaminfeuer immer bodennah installiert sein muss? Die beiden flächenbündigen Heizkassetten können auf beliebiger Höhe eingebaut werden. Besonders spannend wirkt das in offenen Wohnküchen oder im Essbereich: Hier wird ein Feuer auf Augenhöhe zum atmosphärischen Mittelpunkt beim gemeinsamen Kochen und Genießen oder beim entspannten Zusammensein.Dank ihrer kompakten Bauweise und des reduzierten Designs lassen sich die Heizkassetten mit nahezu allen Materialien kombinieren - ob Sichtbeton, Putz oder individueller Wandverkleidung. Das Feuer bleibt stets klar gerahmt und stilsicher inszeniert - ein architektonisches Highlight mit emotionaler Wirkung. Weitere Informationen und das komplette Sortiment unter www.oranier.comPressekontakt:Oranier Heiztechnik GmbHDerya Turgay-HerzMarketingleitungOranier Straße 135708 HaigerTel.: +49 (0)2771 2630-327Fax: +49 (0)2771 2630-349E-Mail: marketing@oranier.comOriginal-Content von: Oranier Heiztechnik GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/80772/6161118