Bitcoin rutscht immer tiefer in den "Painvember" und hat alle Jahresgewinne ausgelöscht. Am Optionsmarkt setzen Händler panisch auf weitere Verluste - und 80.000 US-Dollar rücken bedrohlich nahe.Bitcoin erlebt die heftigste Stressphase seit Jahren. Der Kurs fiel am Montagabend erstmals seit April unter 90.000 US-Dollar und erreichte mit 89.350 Dollar den niedrigsten Stand seit Februar, womit alle Gewinne des Jahres 2025 ausgelöscht wurden. Der Absturz folgt nur sechs Wochen nach dem Rekordhoch von 126.250 Dollar - und macht den November zum schwächsten Monat seit 2022. Der Crypto-Fear-and-Greed-Index ist am Montag bereits auf 14 abgestürzt, am Dienstag auf 11 und signalisiert damit "extreme …