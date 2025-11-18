EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Zalando SE / Aktienrückkaufprogramm

Zalando SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



18.11.2025 / 14:29 CET/CEST

BEKANNTMACHUNG NACH ART. 5 ABS. 1 LIT. B) UND ABS. 3 DER VERORDNUNG (EU) NR. 596/2014 SOWIE ART. 2 ABS. 2 UND ABS. 3 DER DELEGIERTEN VERORDNUNG (EU) NR. 2016/1052 // AKTIENRÜCKKAUF - 2. ZWISCHENMELDUNG

BERLIN, 18. November 2025 // Vom 10. November 2025 bis einschließlich 14. November 2025 wurden insgesamt 1.799.892 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufsprogramms der Zalando SE erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 5. November 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) Verordnung (EU) Nr. 596/2014 sowie Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 6. November 2025 mitgeteilt wurde.

Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:

Datum Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) Volumen-

gewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz (MIC) 10/11/2025 287.287 22,6238 XETA 10/11/2025 174.827 22,6260 CEUX 10/11/2025 21.070 22,7052 TQEX 10/11/2025 27.314 22,5585 AQEU 11/11/2025 302.696 22,7320 XETA 11/11/2025 183.382 22,5721 CEUX 11/11/2025 23.169 22,5140 TQEX 11/11/2025 28.032 23,0100 AQEU 12/11/2025 81.970 23,0553 XETA 12/11/2025 71.881 23,1435 CEUX 12/11/2025 15.465 23,2613 TQEX 12/11/2025 476 22,8761 AQEU 13/11/2025 18.387 23,5576 XETA 13/11/2025 17.086 23,5568 CEUX 13/11/2025 6.322 23,5635 TQEX 13/11/2025 334 23,7146 AQEU 14/11/2025 322.317 23,0350 XETA 14/11/2025 191.752 23,0366 CEUX 14/11/2025 23.734 23,0713 TQEX 14/11/2025 2.391 23,0137 AQEU

Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Website der Gesellschaft unter https://corporate.zalando.com/de/investor-relations/share-buy-back veröffentlicht.

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 6. November 2025 bis einschließlich 14. November 2025 erworbenen Aktien beläuft sich auf 2.711.306 Stück.

Die Aktienrückkäufe werden durch ein unabhängiges Kreditinstitut über die Börse und multilaterale Handelssysteme durchgeführt.

